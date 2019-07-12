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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила почти 20 млн рублей

12 июль 2019 (16:28)

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области на 1 июля 2019 года составила 19,7 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель уменьшился на 36,2% (-11,2 млн руб.).

Вместе с тем данные Свердловскстата основаны на информации, которую организации предоставили сами. Всего в области, по сведениям ведомства, находятся четыре предприятия, где зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате. Общее количество работников в организациях — 331 человек.

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