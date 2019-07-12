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Суд отменил отсрочку по строительству котельной в Туринском городском округе

12 июль 2019 (15:15)

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области аннулировал отсрочку, которая была предоставлена ООО «ПК «Теплоэнергомаш» по сдаче в эксплуатацию котельной, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Муниципальный контракт на строительство теплопункта был заключен между МКУ Туринского городского округа «Управление капитального строительства и ЖКХ» и ООО «ПК «Теплоэнергомаш». Дополнительным соглашением были изменены условия муниципального договора — срок выполнения работ продлен на 1 год.

В прокуратуре посчитали, что таким образом был нарушен ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Дополнительным соглашением срока выполнения работ не позволяет реализовать учреждению право на взыскание штрафных санкций за несвоевременное строительство котельной, а также нарушает права и законные интересы неопределенного круга субъектов деятельности, так как последние лишены возможности заключить муниципальный контракт на иных условиях», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура области направила исковое заявление в арбитражный суд о признании недействительным дополнительного соглашения.

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