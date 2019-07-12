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Внешний долг России с начала года увеличился на 6,1%

Внешний долг РФ в январе-июне 2019 года увеличился на 6,1%, составив 482,4 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«Значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер», — говорится в сообщении.

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