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Внешний долг России с начала года увеличился на 6,1%
12 июль 2019 (15:02)
Внешний долг РФ в январе-июне 2019 года увеличился на 6,1%, составив 482,4 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
«Значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер», — говорится в сообщении.
«Значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер», — говорится в сообщении.
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