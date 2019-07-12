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Последствия урагана в Кушве полностью ликвидированы

12 июль 2019 (14:39)

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Подача газа и электричества жителям Кушвинского городского округа возобновлена, поврежденные ураганным ветром кровли на частных домах восстановлены. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ.

По уточненным данным администрации Кушвинского городского округа, вечером 10 июля в результате сильных порывов ветра в районном центре и близлежащих к городу поселках — Дачном и Южном — было нарушено газоснабжение 61 и электроснабжение 438 частных жилых домов. На 4 домах были сорваны и на 8 домах частично повреждены кровли.

Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших в результате непогоды нет.

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