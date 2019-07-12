Новости дня
Последствия урагана в Кушве полностью ликвидированы
12 июль 2019 (14:39)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Подача газа и электричества жителям Кушвинского городского округа возобновлена, поврежденные ураганным ветром кровли на частных домах восстановлены. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ.
По уточненным данным администрации Кушвинского городского округа, вечером 10 июля в результате сильных порывов ветра в районном центре и близлежащих к городу поселках — Дачном и Южном — было нарушено газоснабжение 61 и электроснабжение 438 частных жилых домов. На 4 домах были сорваны и на 8 домах частично повреждены кровли.
Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших в результате непогоды нет.
По уточненным данным администрации Кушвинского городского округа, вечером 10 июля в результате сильных порывов ветра в районном центре и близлежащих к городу поселках — Дачном и Южном — было нарушено газоснабжение 61 и электроснабжение 438 частных жилых домов. На 4 домах были сорваны и на 8 домах частично повреждены кровли.
Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших в результате непогоды нет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Кушве из-за урагана почти 300 домов остались без электричества
- В Серове после вмешательства прокуратуры возобновлена подача газа в котельные города
- В Екатеринбурге в результате аварии без газа остались 8,5 тыс. человек
- В Верхнем Дуброво в результате аварии нарушено газоснабжение 22 частных жилых домов
- В результате грозы в Екатеринбурге отключены от газоснабжения 14 жилых домов