«Иннопром-2019»: итоги

В Екатеринбурге завершилась работа X международной промышленной выставки «Иннопром», темой которой в этом году стало «Цифровое производство: интегрированные решения». За четыре дня работы выставка собрала около 50 тыс. гостей из 107 стран мира.В этом году мероприятие собрало много высокопоставленных гостей. Выставку посетили президент РФ Владимир Путин, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорена Саттари, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Гости выставки смогли увидеть лучшие инновационные наработки 600 индустриальных компаний. Самые масштабные и яркие стенды были у Группы ЧТПЗ, НАМИ, «Росатома», ЕВРАЗа, ПК «Транспортные системы» и ряда других компаний.Также в выставке приняли участие национальные экспозиции 14 стран: Австрии, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Южно-Африканской республики, Китая, Японии, Тайваня, Венгрии, Германии, Кореи, Беларуси и Казахстана.Национальная экспозиция Турции, выступившей в этом году страной-партнером, стала одной из крупнейших. Экспозиция этой страны занимала площадь в 3 тыс. кв. м. В составе турецкой делегации было порядка 45 компаний и значимых ассоциаций. Кроме этого, представлены торговые палаты регионов и отраслевые союзы.Деловая программа «Иннопрома-2019» насчитывала около 160 бизнес-мероприятий. Основными темами для обсуждения стали цифровое производство, инновации и новые материалы для промышленности, технологии для городов, производство компонентов, промышленная робототехника и логистика.Уже в первый день выставки на площадках «Иннопрома» прошел Российско-Австрийский промышленный форум, где обсудили экологически безопасные технологии, а также Российско-Турецкий промышленный форум, где предметом обсуждения стало сотрудничество стран в области инвестиций и торговли.Второй день был полностью посвящен визитам глав международных делегаций. На следующий день прошло два крупных форума.Так, на «Иннопроме» в рамках Российско-иранского промышленного форума представители правительства Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палаты и делегаты Исламской Республики Иран обсудили перспективы промышленного сотрудничества двух стран.На Российско-французском промышленном форуме, также проходившем в рамках выставки, обсудили расширение сфер для взаимовыгодного сотрудничества в области «зеленых технологий» в промышленности.В рамках «Иннопрома-2019» было подписано несколько крупных соглашений. Можно выделить договор о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, который подписали главы Свердловской, Челябинской и Курганской областей.Кроме того, важное значение имеют соглашения администрации Екатеринбурга с НПО Автоматики и Сбербанком. Предполагается, что сотрудничество с банком поспособствует реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на развитие экономики и социальной инфраструктуры города. А соглашение с НПО Автоматики предполагает совместную реализацию проектов, направленных на развитие интеллектуальной городской инфраструктуры и формирование сбалансированной транспортной системы Екатеринбурга.Коммерческие предприятия также получили выгоду от участия в «Иннопроме-2019». Они получили возможности расширить географию своих партнеров и заключить новые контракты.Между тем уже стартовала работа по подготовке следующего «Иннопрома». Уже известно, что страной-партнером выставки в 2020 году станет Италия. Для того, чтобы «Иннопром» смог принять больше гостей, часть экспозиций в следующем году разместят в конгресс-холле.