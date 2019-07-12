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«Иннопром-2019»: итоги
12 июль 2019 (14:08)
В Екатеринбурге завершилась работа X международной промышленной выставки «Иннопром», темой которой в этом году стало «Цифровое производство: интегрированные решения». За четыре дня работы выставка собрала около 50 тыс. гостей из 107 стран мира.
В этом году мероприятие собрало много высокопоставленных гостей. Выставку посетили президент РФ Владимир Путин, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорена Саттари, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Гости выставки смогли увидеть лучшие инновационные наработки 600 индустриальных компаний. Самые масштабные и яркие стенды были у Группы ЧТПЗ, НАМИ, «Росатома», ЕВРАЗа, ПК «Транспортные системы» и ряда других компаний.
Также в выставке приняли участие национальные экспозиции 14 стран: Австрии, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Южно-Африканской республики, Китая, Японии, Тайваня, Венгрии, Германии, Кореи, Беларуси и Казахстана.
Национальная экспозиция Турции, выступившей в этом году страной-партнером, стала одной из крупнейших. Экспозиция этой страны занимала площадь в 3 тыс. кв. м. В составе турецкой делегации было порядка 45 компаний и значимых ассоциаций. Кроме этого, представлены торговые палаты регионов и отраслевые союзы.
Деловая программа «Иннопрома-2019» насчитывала около 160 бизнес-мероприятий. Основными темами для обсуждения стали цифровое производство, инновации и новые материалы для промышленности, технологии для городов, производство компонентов, промышленная робототехника и логистика.
Уже в первый день выставки на площадках «Иннопрома» прошел Российско-Австрийский промышленный форум, где обсудили экологически безопасные технологии, а также Российско-Турецкий промышленный форум, где предметом обсуждения стало сотрудничество стран в области инвестиций и торговли.
Второй день был полностью посвящен визитам глав международных делегаций. На следующий день прошло два крупных форума.
Так, на «Иннопроме» в рамках Российско-иранского промышленного форума представители правительства Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палаты и делегаты Исламской Республики Иран обсудили перспективы промышленного сотрудничества двух стран.
На Российско-французском промышленном форуме, также проходившем в рамках выставки, обсудили расширение сфер для взаимовыгодного сотрудничества в области «зеленых технологий» в промышленности.
В рамках «Иннопрома-2019» было подписано несколько крупных соглашений. Можно выделить договор о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, который подписали главы Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Кроме того, важное значение имеют соглашения администрации Екатеринбурга с НПО Автоматики и Сбербанком. Предполагается, что сотрудничество с банком поспособствует реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на развитие экономики и социальной инфраструктуры города. А соглашение с НПО Автоматики предполагает совместную реализацию проектов, направленных на развитие интеллектуальной городской инфраструктуры и формирование сбалансированной транспортной системы Екатеринбурга.
Коммерческие предприятия также получили выгоду от участия в «Иннопроме-2019». Они получили возможности расширить географию своих партнеров и заключить новые контракты.
Между тем уже стартовала работа по подготовке следующего «Иннопрома». Уже известно, что страной-партнером выставки в 2020 году станет Италия. Для того, чтобы «Иннопром» смог принять больше гостей, часть экспозиций в следующем году разместят в конгресс-холле.
В этом году мероприятие собрало много высокопоставленных гостей. Выставку посетили президент РФ Владимир Путин, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорена Саттари, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Гости выставки смогли увидеть лучшие инновационные наработки 600 индустриальных компаний. Самые масштабные и яркие стенды были у Группы ЧТПЗ, НАМИ, «Росатома», ЕВРАЗа, ПК «Транспортные системы» и ряда других компаний.
Также в выставке приняли участие национальные экспозиции 14 стран: Австрии, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Южно-Африканской республики, Китая, Японии, Тайваня, Венгрии, Германии, Кореи, Беларуси и Казахстана.
Национальная экспозиция Турции, выступившей в этом году страной-партнером, стала одной из крупнейших. Экспозиция этой страны занимала площадь в 3 тыс. кв. м. В составе турецкой делегации было порядка 45 компаний и значимых ассоциаций. Кроме этого, представлены торговые палаты регионов и отраслевые союзы.
Деловая программа «Иннопрома-2019» насчитывала около 160 бизнес-мероприятий. Основными темами для обсуждения стали цифровое производство, инновации и новые материалы для промышленности, технологии для городов, производство компонентов, промышленная робототехника и логистика.
Уже в первый день выставки на площадках «Иннопрома» прошел Российско-Австрийский промышленный форум, где обсудили экологически безопасные технологии, а также Российско-Турецкий промышленный форум, где предметом обсуждения стало сотрудничество стран в области инвестиций и торговли.
Второй день был полностью посвящен визитам глав международных делегаций. На следующий день прошло два крупных форума.
Так, на «Иннопроме» в рамках Российско-иранского промышленного форума представители правительства Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палаты и делегаты Исламской Республики Иран обсудили перспективы промышленного сотрудничества двух стран.
На Российско-французском промышленном форуме, также проходившем в рамках выставки, обсудили расширение сфер для взаимовыгодного сотрудничества в области «зеленых технологий» в промышленности.
В рамках «Иннопрома-2019» было подписано несколько крупных соглашений. Можно выделить договор о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, который подписали главы Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Кроме того, важное значение имеют соглашения администрации Екатеринбурга с НПО Автоматики и Сбербанком. Предполагается, что сотрудничество с банком поспособствует реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на развитие экономики и социальной инфраструктуры города. А соглашение с НПО Автоматики предполагает совместную реализацию проектов, направленных на развитие интеллектуальной городской инфраструктуры и формирование сбалансированной транспортной системы Екатеринбурга.
Коммерческие предприятия также получили выгоду от участия в «Иннопроме-2019». Они получили возможности расширить географию своих партнеров и заключить новые контракты.
Между тем уже стартовала работа по подготовке следующего «Иннопрома». Уже известно, что страной-партнером выставки в 2020 году станет Италия. Для того, чтобы «Иннопром» смог принять больше гостей, часть экспозиций в следующем году разместят в конгресс-холле.
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