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«Народные» облигации начнут продавать через интернет-банкинг и мобильные приложения

УрБК, Москва, 12.07.2019. Новый выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) можно будет приобрести онлайн через интернет-банкинг или мобильные приложения. Об этом сообщили «Известиям» источники, близкие к Минфину.



«Действительно, Минфин будет рекомендовать своим банкам-агентам организовать продажи облигаций не только в отделениях, но и онлайн», — прокомментировали информацию собеседников «Известий» в пресс-службе финансового ведомства.



Отметим, что новый выпуск ОФЗ-н запланирован на сентябрь 2019 года.

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