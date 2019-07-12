Новости дня
«Народные» облигации начнут продавать через интернет-банкинг и мобильные приложения
12 июль 2019 (13:41)
УрБК, Москва, 12.07.2019. Новый выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) можно будет приобрести онлайн через интернет-банкинг или мобильные приложения. Об этом сообщили «Известиям» источники, близкие к Минфину.
«Действительно, Минфин будет рекомендовать своим банкам-агентам организовать продажи облигаций не только в отделениях, но и онлайн», — прокомментировали информацию собеседников «Известий» в пресс-службе финансового ведомства.
Отметим, что новый выпуск ОФЗ-н запланирован на сентябрь 2019 года.
«Действительно, Минфин будет рекомендовать своим банкам-агентам организовать продажи облигаций не только в отделениях, но и онлайн», — прокомментировали информацию собеседников «Известий» в пресс-службе финансового ведомства.
Отметим, что новый выпуск ОФЗ-н запланирован на сентябрь 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минфин проведет масштабную рекламную кампанию «народных облигаций»
- Минфин РФ предложит новый выпуск облигаций федерального займа
- Новый выпуск «народных» ОФЗ на 15 млрд рублей Минфин РФ запланировал на 13 сентября
- Минфин может предложить новый выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд рублей
- Markswebb Rank & Report: за 2012 год количество банков, предлагающих мобильный банкинг, выросло почти вдвое