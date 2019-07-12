Новости дня

«Народные» облигации начнут продавать через интернет-банкинг и мобильные приложения

12 июль 2019 (13:41)

УрБК, Москва, 12.07.2019. Новый выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) можно будет приобрести онлайн через интернет-банкинг или мобильные приложения. Об этом сообщили «Известиям» источники, близкие к Минфину.

«Действительно, Минфин будет рекомендовать своим банкам-агентам организовать продажи облигаций не только в отделениях, но и онлайн», — прокомментировали информацию собеседников «Известий» в пресс-службе финансового ведомства.

Отметим, что новый выпуск ОФЗ-н запланирован на сентябрь 2019 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: