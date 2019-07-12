Новости дня

Оборот рынка бытовой техники и электроники РФ с начала года вырос на 9%

УрБК, Москва, 12.07.2019. Оборот рынка бытовой техники и электроники в РФ по итогам первых пяти месяцев вырос на 8,6% в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании компании GfK Rus.



Аналитики связывают рост с увеличением цен: плюс 6,1% год к году.



«По мере того, как рубль снова начал свое укрепление, мы видим, что рост цен замедляется. Эта тенденция может привести к тому, что динамика рынка в денежном выражении во втором полугодии этого года начнет приближаться к темпам роста в штуках», — говорится в сообщении.



В свою очередь, продажи в натуральном выражении остаются в целом на уровне прошлого года с тенденцией на увеличение спроса (плюс 2,4%) по итогам совокупного периода с января по май.



«Мы ожидаем сохранение позитивной динамики спроса на товары БТиЭ до конца года, несмотря на сокращение реальных доходов населения. Ее поддержит дальнейший рост потребительского кредитования и консолидация спроса в период распродаж и сезонных праздников. Факторы роста, на которые могут рассчитывать производители и ритейлеры, — премиум и дизайн, производительность и многофункциональность, простота и удобство», — заявил генеральный директор GfK Rus Максим Быстрицкий.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:31</span><br /><strong>Оборот рынка бытовой техники и электроники РФ с начала года вырос на 9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 12.07.2019. Оборот рынка бытовой техники и электроники в РФ по итогам первых пяти месяцев вырос на 8,6% в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании компании GfK Rus.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088347-oborot-rynka-bytovoy-tehniki-i-elektroniki-rf-s-nachala-goda-vyros-na-9.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: