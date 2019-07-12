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Оборот рынка бытовой техники и электроники РФ с начала года вырос на 9%

12 июль 2019 (11:31)

УрБК, Москва, 12.07.2019. Оборот рынка бытовой техники и электроники в РФ по итогам первых пяти месяцев вырос на 8,6% в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании компании GfK Rus.

Аналитики связывают рост с увеличением цен: плюс 6,1% год к году.

«По мере того, как рубль снова начал свое укрепление, мы видим, что рост цен замедляется. Эта тенденция может привести к тому, что динамика рынка в денежном выражении во втором полугодии этого года начнет приближаться к темпам роста в штуках», — говорится в сообщении.

В свою очередь, продажи в натуральном выражении остаются в целом на уровне прошлого года с тенденцией на увеличение спроса (плюс 2,4%) по итогам совокупного периода с января по май.

«Мы ожидаем сохранение позитивной динамики спроса на товары БТиЭ до конца года, несмотря на сокращение реальных доходов населения. Ее поддержит дальнейший рост потребительского кредитования и консолидация спроса в период распродаж и сезонных праздников. Факторы роста, на которые могут рассчитывать производители и ритейлеры, — премиум и дизайн, производительность и многофункциональность, простота и удобство», — заявил генеральный директор GfK Rus Максим Быстрицкий.

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