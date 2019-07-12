ММК продолжает реконструкцию стана 2500

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реконструкция стана 2500 горячей прокатки, которая позволит значительно улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить производительность агрегата с 4 до 5 млн т металлопроката в год.Продолжается реконструкция здания листопрокатного цеха № 4, где располагается стан: производится замена кровли, построены новые помещения. К весне этого года были собраны две новые реверсивные клети агрегата, завершена их обвязка, подключены системы гидравлики и смазки к магистралям, произведена их промывка, завершены работы по устройству фундаментов перевалочных устройств, создан и пущен в эксплуатацию полигон по работе электрооборудования и средств автоматизации, смонтировано оборудование и кабельная продукция.«В марте-апреле мы демонтировали четыре старые клети черновой группы, рольганги и ввели в работу две новые универсальные реверсивные клети с вертикальными и горизонтальными валками. Каждая клеть может работать автономно, у каждой — свой режим прокатки. Также запущены новые моталки № 7-8, позволяющие сматывать рулоны до 40 т из сляба до 10 метров, и транспортеры уборки рулонов № I и II. Это так называемая линия уборки рулонов. Примечательно, что с ее вводом рулоны теперь сматываются и отправляются на склады в горизонтальном положении, что исключает их дальнейшее повреждение при транспортировке», — заявил заместитель начальника ЛПЦ-4 по технологиям Александр Полунин.По его словам, в рамках реконструкции чистовой группы впервые будет установлен койл-бокс: это промежуточное перемоточное устройство, которое будет сматывать на высокой скорости раскат, идущий из черновой группы клетей, тут же разматывать на более низкой скорости и задавать другим концом в чистовую группу клетей. Эта технология позволит сохранять температуру раската и экономить электроэнергию при прокатке.Генеральный подрядчик строительства — АО «Прокатмонтаж». Производителем основного технологического оборудования стана 2500 стал Новокраматорский машиностроительный завод (Украина).В феврале 2018 года ПАО «ММК» заключило контракт с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана. В рамках модернизации, в частности, будет усовершенствована автоматизированная система управления технологическим процессом агрегата.По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, реконструкция стана 2500 горячей прокатки производится в рамках стратегии предприятия, рассчитанной до 2025 года.«После реконструкции мы получим целый ряд дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент металлопроката, снижена себестоимость продукции и увеличена мощность стана», — отмечал Павел Шиляев.Отметим, что непрерывный широкополосный стан 2500 горячей прокатки работает на комбинате с декабря 1960 года. К его реконструкции ММК приступил в 2007 году. Реализация этого проекта позволит существенно расширить размерный и марочный сортамент стана и улучшить качество продукции. Масштабная реконструкция в цехе проходит в условиях действующего производства.