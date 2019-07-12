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Компанию «Аспект» оштрафовали за попытку дать взятку Роспотребнадзору
12 июль 2019 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. В Екатеринбурге ООО «Аспект» оштрафовали на 50 тыс. руб. за попытку дать взятку в виде сертификата в ресторан на 10 тыс. руб. начальнику регионального отдела Управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сотрудник Роспотребнадзора отказался от сертификата и написал рапорт о произошедшем руководству управления, в результате чего была проведена прокурорская проверка.
Согласно материалам дела, 17 января прошлого года попытка передачи взятки была осуществлена техническим директором ООО «Аспект», действующим по договору аутсорсинга в интересах другого юридического лица. Взамен за вознаграждение компания планировала получить письмо с указанием возможности юридическому лицу строить жилые дома в пределах установленных санитарно-защитных зон либо сократить санитарно-защитную зону иных организаций для дальнейшего строительства.
«По результатам проверки было возбуждено административное дело в отношении ООО «Аспект» по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением», — говорится в сообщении.
При этом ООО «Аспект» не признало вину, попытавшись обжаловать постановление суда Кировского района Екатеринбурга. Но апелляционная инстанция постановление мирового судьи оставила без изменения.
«Судебный акт вступил в законную силу. В июле 2019 года юридическим лицом штраф в размере 500 тыс. руб. оплачен в доход государства в полном объеме», — отмечает пресс-служба.
Сотрудник Роспотребнадзора отказался от сертификата и написал рапорт о произошедшем руководству управления, в результате чего была проведена прокурорская проверка.
Согласно материалам дела, 17 января прошлого года попытка передачи взятки была осуществлена техническим директором ООО «Аспект», действующим по договору аутсорсинга в интересах другого юридического лица. Взамен за вознаграждение компания планировала получить письмо с указанием возможности юридическому лицу строить жилые дома в пределах установленных санитарно-защитных зон либо сократить санитарно-защитную зону иных организаций для дальнейшего строительства.
«По результатам проверки было возбуждено административное дело в отношении ООО «Аспект» по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением», — говорится в сообщении.
При этом ООО «Аспект» не признало вину, попытавшись обжаловать постановление суда Кировского района Екатеринбурга. Но апелляционная инстанция постановление мирового судьи оставила без изменения.
«Судебный акт вступил в законную силу. В июле 2019 года юридическим лицом штраф в размере 500 тыс. руб. оплачен в доход государства в полном объеме», — отмечает пресс-служба.
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