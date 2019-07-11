Новости дня

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Свердловской области на 12 июля 2019 года объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м/с.



«Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды», — говорится в сообщении.



HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Свердловской области на 12 июля 2019 года объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088336-v-sverdlovskoy-oblasti-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: