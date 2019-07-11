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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
11 июль 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Свердловской области на 12 июля 2019 года объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м/с.
«Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м/с.
«Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды», — говорится в сообщении.
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