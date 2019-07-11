ЦБ проводит зачистку рынка микрозаймов

С 1 июля в России вступили в силу новые ограничения предельного размера задолженности граждан по микрозаймам на срок до 1 года. Теперь проценты, штрафы, пени и прочие платежи не могут превышать сам долг более чем в два раза. Например, если человек занял 15 тыс. руб., он отдаст не более 45 тыс.: 15 тыс. — долг, 30 тыс. — остальные платежи. После достижения двукратной суммы долга какие-либо начисления запрещены.Отметим, что в последние годы ЦБ целенаправленно борется с высокими ставками по микрозаймам. До 2017 года на рынке практически не было никаких ограничений. С 1 января 2017 года проценты и другие платежи не могут превышать сам долг более чем в 3 раза. С 28 января 2019 года — в 2,5 раза. С 1 января 2020 года предел снизят до 1,5-кратного размера.Вместе с этим регулятор постепенно лимитирует максимальный размер ежедневной процентной ставки. С 28 января этого года показатель ограничили до 1,5%, с 1 июля — до 1%. Таким образом, сейчас предельная стоимость займа на срок не более года не превышает 365%. Дальнейшее снижение этого показателя пока не анонсировано.Эксперты отмечают, что новые ограничительные меры ЦБ приведут к сокращению числа микрофинансовых организаций.«Компании, которые не смогут работать в новых условиях, будут вынуждены уйти с рынка. Микрофинансовый бизнес становится все более приближенным к банковскому с точки зрения регулирования и размера ставок. Эффективность бизнеса будет снижаться. Соответственно, выживут только сильнейшие компании», — считает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.По его словам, любые ограничения — это удар по рентабельности бизнеса микрофинансовых организаций.«Несмотря на это, Банк России все делает правильно. В последнее время активно обсуждается рост закредитованности населения. Надо отчетливо понимать, что в текущей экономической ситуации люди не могут обслуживать займы, условно говоря, под 10 тыс. процентов в год. Должны быть какие-то разумные пределы», — полагает Григорий Вахитов.Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что новые ограничения ЦБ вынудят микрофинансовые организации пересматривать свои бизнес-стратегии.«Максимальная ставка для заемщика с 1 июля не сможет превышать 365%. Снижение уровня одобрения и объемов выдаваемых микрозаймов «до зарплаты» заставит компании оптимизировать затраты и ориентироваться только на качественный трафик входящих заявок. Компании вынуждены компенсировать выпадающие доходы — одни микрофинансовые организации ищут способы введения комиссий, минуя ограничения ставок, другие для удержания клиентов диверсифицируют продуктовую линейку», — говорится в исследовании «Эксперт РА».Аналитики агентства прогнозируют, что в 2019 году выдача микрозаймов в РФ впервые за долгие годы может показать негативную динамику (минус 10-15% по сравнению с результатами 2018 года). Это связано с ужесточением требований к микрофинансовым организациям и их клиентам.На этом фоне в России может ускориться процесс сокращения числа МФО. Напомним, что в 2018 году количество микрофинансовых организаций в стране снизилось на 12% (до 2 002 компаний). В Свердловской области число МФО сократилось на 22% (с 39 до 32).Эксперты отмечают, что около половины российских микрофинансовых организаций работают на рынке менее трех лет. У большинства молодых игроков отсутствуют необходимые технологии и устойчивая клиентская база, способность адаптироваться к законодательным требованиям, а также конкурентные преимущества перед лидерами рынка. Поэтому новые ограничительные меры могут стать для них непреодолимым препятствием.