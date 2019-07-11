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ЕВРАЗ выступил генеральным партнером конкурса «Минута технославы»
11 июль 2019 (17:27)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. ЕВРАЗ выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе губернатора Свердловской области и правительства региона.
За восемь лет компания направила более 17 млн руб. на поддержку молодых ученых Свердловской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».
В 2019 году студенты и магистранты 11 ведущих вузов области подали на конкурс 46 проектов, 10 лучших вышли в финал. Победителей определяли в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».
Лучшие идеи отбирали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.
«Вы — молодые инициативные ученые, за которыми стоят позитивные изменения в различных сферах науки. Уровень представленных проектов на конкурсе растет с каждым годом. Продолжайте предлагать инновационные идеи и успешно реализовывать их», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.
«На протяжении восьми лет на конкурсе «Минута технославы» создается научно-технический задел, который благотворно влияет на регион и страну в целом. Уверен, все аспиранты, которые представили свои проекты, станут востребованными специалистами», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций стал магистрант Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина Степан Сапьянов. Его проект касается создания предприятия по переработке и утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей. В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала магистрант Уральского Государственного педагогического университета Анна Семёнова. Она предложила создавать открытые мастерские для развития творческих способностей детей.
При поддержке ЕВРАЗа победители конкурса смогут продолжить обучение в любой бизнес-школе России, призеры получат денежные премии на обучение или на продолжение научной деятельности.
За восемь лет компания направила более 17 млн руб. на поддержку молодых ученых Свердловской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».
В 2019 году студенты и магистранты 11 ведущих вузов области подали на конкурс 46 проектов, 10 лучших вышли в финал. Победителей определяли в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».
Лучшие идеи отбирали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.
«Вы — молодые инициативные ученые, за которыми стоят позитивные изменения в различных сферах науки. Уровень представленных проектов на конкурсе растет с каждым годом. Продолжайте предлагать инновационные идеи и успешно реализовывать их», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.
«На протяжении восьми лет на конкурсе «Минута технославы» создается научно-технический задел, который благотворно влияет на регион и страну в целом. Уверен, все аспиранты, которые представили свои проекты, станут востребованными специалистами», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций стал магистрант Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина Степан Сапьянов. Его проект касается создания предприятия по переработке и утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей. В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала магистрант Уральского Государственного педагогического университета Анна Семёнова. Она предложила создавать открытые мастерские для развития творческих способностей детей.
При поддержке ЕВРАЗа победители конкурса смогут продолжить обучение в любой бизнес-школе России, призеры получат денежные премии на обучение или на продолжение научной деятельности.
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