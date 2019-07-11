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ЕВРАЗ выступил генеральным партнером конкурса «Минута технославы»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. ЕВРАЗ выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе губернатора Свердловской области и правительства региона.



За восемь лет компания направила более 17 млн руб. на поддержку молодых ученых Свердловской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».



В 2019 году студенты и магистранты 11 ведущих вузов области подали на конкурс 46 проектов, 10 лучших вышли в финал. Победителей определяли в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».



Лучшие идеи отбирали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.



«Вы — молодые инициативные ученые, за которыми стоят позитивные изменения в различных сферах науки. Уровень представленных проектов на конкурсе растет с каждым годом. Продолжайте предлагать инновационные идеи и успешно реализовывать их», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.



«На протяжении восьми лет на конкурсе «Минута технославы» создается научно-технический задел, который благотворно влияет на регион и страну в целом. Уверен, все аспиранты, которые представили свои проекты, станут востребованными специалистами», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций стал магистрант Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина Степан Сапьянов. Его проект касается создания предприятия по переработке и утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей. В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала магистрант Уральского Государственного педагогического университета Анна Семёнова. Она предложила создавать открытые мастерские для развития творческих способностей детей.



При поддержке ЕВРАЗа победители конкурса смогут продолжить обучение в любой бизнес-школе России, призеры получат денежные премии на обучение или на продолжение научной деятельности.

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