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В Екатеринбурге полиция и ФСБ конфисковали 76 тыс. пачек нелегальной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге на улице Крестинского в одном из боксов гаражного кооператива сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ обнаружили подпольный склад немаркированной табачной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



Предполагаемым организатором нелегальной деятельности оказался уроженец одной из бывших советских республик. При осмотре его машины была обнаружена большая сумма наличных денежных средств — порядка 500 тыс. руб., происхождение которых он не смог объяснить, а также табачная продукция, предназначенная для реализации на территории оптово-розничных комплексов.



«Представители МВД изъяли свыше 76 тыс. пачек сигарет различных наименований и черновые записи о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Среди конфискованного товара — сигареты Manchester, President, Marlboro, «Престиж», «Донской табак» и другие. Нарушитель написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен, источника постоянного заработка не имеет, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является. По предварительным данным, ущерб от его незаконной деятельности составляет более 11,5 млн руб.», — рассказал полковник Горелых.



Следственными органами ОП № 12 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом 6 статьи 171.1. УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.



До судебного разбирательства предполагаемый организатор теневого табачного бизнеса будет находиться на подписке о невыезде.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:52</span><br /><strong>В Екатеринбурге полиция и ФСБ конфисковали 76 тыс. пачек нелегальной табачной продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге на улице Крестинского в одном из боксов гаражного кооператива сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ обнаружили подпольный склад немаркированной табачной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088331-v-ekaterinburge-policiya-i-fsb-konfiskovali-76-tys-pachek-nelegalnoy-tabachnoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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