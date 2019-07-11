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В Екатеринбурге полиция и ФСБ конфисковали 76 тыс. пачек нелегальной табачной продукции
11 июль 2019 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге на улице Крестинского в одном из боксов гаражного кооператива сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ обнаружили подпольный склад немаркированной табачной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Предполагаемым организатором нелегальной деятельности оказался уроженец одной из бывших советских республик. При осмотре его машины была обнаружена большая сумма наличных денежных средств — порядка 500 тыс. руб., происхождение которых он не смог объяснить, а также табачная продукция, предназначенная для реализации на территории оптово-розничных комплексов.
«Представители МВД изъяли свыше 76 тыс. пачек сигарет различных наименований и черновые записи о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Среди конфискованного товара — сигареты Manchester, President, Marlboro, «Престиж», «Донской табак» и другие. Нарушитель написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен, источника постоянного заработка не имеет, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является. По предварительным данным, ущерб от его незаконной деятельности составляет более 11,5 млн руб.», — рассказал полковник Горелых.
Следственными органами ОП № 12 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом 6 статьи 171.1. УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
До судебного разбирательства предполагаемый организатор теневого табачного бизнеса будет находиться на подписке о невыезде.
Предполагаемым организатором нелегальной деятельности оказался уроженец одной из бывших советских республик. При осмотре его машины была обнаружена большая сумма наличных денежных средств — порядка 500 тыс. руб., происхождение которых он не смог объяснить, а также табачная продукция, предназначенная для реализации на территории оптово-розничных комплексов.
«Представители МВД изъяли свыше 76 тыс. пачек сигарет различных наименований и черновые записи о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Среди конфискованного товара — сигареты Manchester, President, Marlboro, «Престиж», «Донской табак» и другие. Нарушитель написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен, источника постоянного заработка не имеет, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является. По предварительным данным, ущерб от его незаконной деятельности составляет более 11,5 млн руб.», — рассказал полковник Горелых.
Следственными органами ОП № 12 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом 6 статьи 171.1. УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
До судебного разбирательства предполагаемый организатор теневого табачного бизнеса будет находиться на подписке о невыезде.
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