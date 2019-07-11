«Иннопром»: В Академическом успешно реализуют проект «Умный город»

Генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев презентовал на Международной выставке «Иннопром-2019» систему «Умный город «Академический», благодаря внедрению которой жители района Академический в Екатеринбурге уже сегодня экономят до 30% на оплате жилищно-коммунальных услуг.«Задача завтрашнего дня — интеграция в систему Smart City (это некий искусственный интеллект, который позволяет качественно на основе Big data принимать качественные решения в любом пространстве)», — заявил Станислав Киселев.Отметим, что модель Smart City («Умный город») включает в себя три уровня. Первый — сеть IoT — множество устройств, наполняющих город для мониторинга и управления ключевыми параметрами жизнедеятельности зданий и безопасности. Второй — My Smart Flat — Smart City платформа, единая среда взаимодействия, облачное программное обеспечение (ПО), обеспечивает обмен данными IoT-устройствами, интегрирует ПО зданий, девелоперов, УК, органов власти, поддерживает работу пользовательских интерфейсов. Третий — Smart City Brain — искусственный интеллект управления городом, анализирует поток данных и координирует личных ассистентов (ИИ-помощников) жителей и сотрудников «Умного города».«Мы можем, по большому счету, масштабировать эту тему на любой район и любое муниципальное образование, любой город России. Мы ставим для себя задачу получить качественное масштабирование для применения на других территориях», — уточнил Киселев.На примере Академического он рассказал, какие возможности можно реализовать на всех уровнях «Умного города».По словам Станислава Киселева, в базовый пакет входит датчик температуры, влажности, движения, протечек. Стоит это всего лишь 30 тыс. руб.», — сказал Киселев.Эти датчики позволяют организовать поквартирное управление потреблением тепла, обеспечить работу системы защиты от протечек. Кроме того, здесь есть автоматический поквартальный учет, частный видеоконтроль. В будущем управлять «умной квартирой» можно будет голосом, разработки уже ведутся компанией.«Миллиард вложений окупился для наших жителей совокупной экономией по коммунальным платежам», — отметил Станислав Киселев, говоря о крупных инвестициях в реализацию программы.Так, например, экономия по коммунальным платежам за счет автоматизированного управления оптимальным температурным режимом и за счет дистанционного управления работой бытовых электроприборов суммарно для жителей района составила 7% или 71 тыс. руб. в год.На уровне «умного дома» сервисы, которые есть в «умной квартире», дополняются общедомовыми нуждами. К ним относятся автомониторинг состояния здания, «умная» система контроля и управления доступом, автоматический общедомовой учет, система видеонаблюдения и многое другое.«Управление и автоматизация видеонаблюдения по дому в целом, охранная сигнализация, система контроля учета управления доступом и так далее — мы понимаем, что с точки зрения сети IoT такие функции на сегодняшний день нам нужны», — уточнил гендиректор «Кортроса».Станислав Киселев также рассказал о ближайших планах развития системы «Умный город» в Академическом.«На сегодняшний день у нас в разработке партнерская система рекуперации канализационных стоков. Мы видим за этой системой очень большое будущее. По нашим предварительным оценкам, возможности экономии за счет рекуперации канализационных стоков — до 47%, это очень масштабные цифры. Это не только серьезный эффект для потребителей, но и серьезные возможности для инвестиций. Рекуператор уже в опытной эксплуатации, до конца года мы сделаем выводы по системе», — сказал Станислав Киселев.Среди будущих возможностей на презентации также были указаны внедрение в Академическом роботов-уборщиков, роботов-консьержей, постаматов.