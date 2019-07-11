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Официальный курс доллара США снизился на 80 коп., евро — на 55 коп.

11 июль 2019 (16:21)

УрБК, Москва, 11.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 80,44 коп. до 62,99 руб., евро — на 55,6 коп. до 71 руб.

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