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Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют на чай в сфере услуг

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют чаевые в сфере услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании momondo, проведённого в 2019 году путем опроса граждан России и 22 зарубежных государств.



«84% екатеринбуржцев оставляют на чай. При этом большая часть из них (40%) ориентируется на то, предусмотрены ли чаевые правилами страны, по которой они путешествуют. 26% опрошенных оставит на чай, только если качество услуги было на высоком уровне, а 18% щедрых екатеринбуржцев оставляют чаевые всегда», — говорится в сообщении.



38% опрошенных готовы платить фиксированную сумму чаевых, включенную в ресторанный счёт. Но тех, кто против таких нововведений, оказалось больше — 46%.



Половина екатеринбуржцев готова платить от 5 до 10% чаевых.



Почти поровну разделились мнения тех, кто готов оставлять 5-6% и 9-10% вознаграждения: таких среди жителей Екатеринбурга около четверти (25% и 26% соответственно). 14% респондентов считают приемлемым платить только 3-4% чаевых, а 9% опрошенных ещё меньше — только 1-2% чаевых.



Выше всего жители Екатеринбурга оценивают работу официантов. И в ресторанах, и в кафе они оставляют чаевые достаточно часто — об этом рассказали 60% и 59% опрошенных. Каждый пятый оставляет на чай горничным в гостиницах. Примерно поровну платят гостиничным портье и водителям такси — 18% и 16%. Никому не оставляют на чай лишь 8% горожан.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:37</span><br /><strong>Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют на чай в сфере услуг</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют чаевые в сфере услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании momondo, проведённого в 2019 году путем опроса граждан России и 22 зарубежных государств.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088326-bolee-80-zhiteley-ekaterinburga-ostavlyayut-na-chay-v-sfere-uslug.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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