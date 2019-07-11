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Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют на чай в сфере услуг
11 июль 2019 (15:37)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют чаевые в сфере услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании momondo, проведённого в 2019 году путем опроса граждан России и 22 зарубежных государств.
«84% екатеринбуржцев оставляют на чай. При этом большая часть из них (40%) ориентируется на то, предусмотрены ли чаевые правилами страны, по которой они путешествуют. 26% опрошенных оставит на чай, только если качество услуги было на высоком уровне, а 18% щедрых екатеринбуржцев оставляют чаевые всегда», — говорится в сообщении.
38% опрошенных готовы платить фиксированную сумму чаевых, включенную в ресторанный счёт. Но тех, кто против таких нововведений, оказалось больше — 46%.
Половина екатеринбуржцев готова платить от 5 до 10% чаевых.
Почти поровну разделились мнения тех, кто готов оставлять 5-6% и 9-10% вознаграждения: таких среди жителей Екатеринбурга около четверти (25% и 26% соответственно). 14% респондентов считают приемлемым платить только 3-4% чаевых, а 9% опрошенных ещё меньше — только 1-2% чаевых.
Выше всего жители Екатеринбурга оценивают работу официантов. И в ресторанах, и в кафе они оставляют чаевые достаточно часто — об этом рассказали 60% и 59% опрошенных. Каждый пятый оставляет на чай горничным в гостиницах. Примерно поровну платят гостиничным портье и водителям такси — 18% и 16%. Никому не оставляют на чай лишь 8% горожан.
«84% екатеринбуржцев оставляют на чай. При этом большая часть из них (40%) ориентируется на то, предусмотрены ли чаевые правилами страны, по которой они путешествуют. 26% опрошенных оставит на чай, только если качество услуги было на высоком уровне, а 18% щедрых екатеринбуржцев оставляют чаевые всегда», — говорится в сообщении.
38% опрошенных готовы платить фиксированную сумму чаевых, включенную в ресторанный счёт. Но тех, кто против таких нововведений, оказалось больше — 46%.
Половина екатеринбуржцев готова платить от 5 до 10% чаевых.
Почти поровну разделились мнения тех, кто готов оставлять 5-6% и 9-10% вознаграждения: таких среди жителей Екатеринбурга около четверти (25% и 26% соответственно). 14% респондентов считают приемлемым платить только 3-4% чаевых, а 9% опрошенных ещё меньше — только 1-2% чаевых.
Выше всего жители Екатеринбурга оценивают работу официантов. И в ресторанах, и в кафе они оставляют чаевые достаточно часто — об этом рассказали 60% и 59% опрошенных. Каждый пятый оставляет на чай горничным в гостиницах. Примерно поровну платят гостиничным портье и водителям такси — 18% и 16%. Никому не оставляют на чай лишь 8% горожан.
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