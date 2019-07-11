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В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель выплатил налоги после ареста холодильников

11 июль 2019 (14:57)

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель задолжал по налоговым выплатам порядка 125 тыс. руб. Погасить задолженность его заставил лишь арест холодильного оборудования в торговом павильоне. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, а его банковские счета арестовали. Однако он так и не приступил к погашению задолженности.

Судебные приставы Железнодорожного районного отдела совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области арестовали холодильное оборудование, которое должник использовал в своем торговом павильоне.

На следующий день предприниматель погасил всю сумму налоговой задолженности в размере 125 тыс. руб. Деньги перечислены взыскателю.

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