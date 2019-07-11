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В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель выплатил налоги после ареста холодильников

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель задолжал по налоговым выплатам порядка 125 тыс. руб. Погасить задолженность его заставил лишь арест холодильного оборудования в торговом павильоне. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, а его банковские счета арестовали. Однако он так и не приступил к погашению задолженности.



Судебные приставы Железнодорожного районного отдела совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области арестовали холодильное оборудование, которое должник использовал в своем торговом павильоне.



На следующий день предприниматель погасил всю сумму налоговой задолженности в размере 125 тыс. руб. Деньги перечислены взыскателю.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:57</span><br /><strong>В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель выплатил налоги после ареста холодильников</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель задолжал по налоговым выплатам порядка 125 тыс. руб. Погасить задолженность его заставил лишь арест холодильного оборудования в торговом павильоне. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088323-v-ekaterinburge-individualnyy-predprinimatel-vyplatil-nalogi-posle-aresta-holodilnikov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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