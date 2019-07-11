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Курьинское подразделение компании «ФОРЭС» обновило систему фильтрации обжиговой печи
11 июль 2019 (14:38)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Более двух лет отработал рукавный фильтр РИФ-1700 на вращающейся обжиговой печи Курьинского подразделения ООО «ФОРЭС». В конце июня на нем установили новый комплект фильтрующих рукавов, сообщает пресс-служба компании.
«Срок службы рукавов зависит от нагрузки на них. Компания «Албокос», которая изготовила фильтр, гарантировала, что рукава смогут обеспечивать требуемый уровень очистки не менее двух лет. В результате они эффективно проработали гораздо дольше», — сообщил директор подразделения Владимир Головин.
Как отмечают представители «ФОРЭС», в ходе контрольных осмотров, которые производятся во время плановых остановок печи, отдельные рукава менялись. Все 624 рукава заменили впервые. Контрольные замеры показали, что новый комплект полностью обеспечивает паспортные характеристики фильтра и, соответственно, экологическую безопасность производства.
«Срок службы рукавов зависит от нагрузки на них. Компания «Албокос», которая изготовила фильтр, гарантировала, что рукава смогут обеспечивать требуемый уровень очистки не менее двух лет. В результате они эффективно проработали гораздо дольше», — сообщил директор подразделения Владимир Головин.
Как отмечают представители «ФОРЭС», в ходе контрольных осмотров, которые производятся во время плановых остановок печи, отдельные рукава менялись. Все 624 рукава заменили впервые. Контрольные замеры показали, что новый комплект полностью обеспечивает паспортные характеристики фильтра и, соответственно, экологическую безопасность производства.
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