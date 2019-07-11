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Счетная палата считает недостаточным объем поступлений от имущественного налога физлиц
11 июль 2019 (13:58)
УрБК, Москва, 11.07.2019. Поступления имущественных налогов с физических лиц в бюджеты российских регионов настолько несущественны, что не могут обеспечивать даже минимальные расходы муниципальных образований, сообщает Счетная палата РФ.
«Земельный налог и налог на имущество физлиц — это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами», — заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин на Коллегии.
На начало года доля таких налогов с физических лиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%.
«Земельный налог и налог на имущество физлиц — это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами», — заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин на Коллегии.
На начало года доля таких налогов с физических лиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%.
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