Новости дня

В Новокузнецке состоится праздник баскетбола «Распадская. GunterCup-2019»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Распадская угольная компания (подразделение ЕВРАЗа) впервые проведет в Новокузнецке грандиозный спортивный праздник «Распадская. GunterCup-2019», в котором примут участие звезды российского баскетбола и известная музыкальная группа Quest Pistols Show.



По сообщению Управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, праздник пройдет 13 июля на Арене кузнецких металлургов. Приглашены работники ЕВРАЗ ЗСМК и его горнорудных активов, компании «Сибуглемет», Распадской угольной компании, воспитанники новокузнецких спортивных школ и жители города.



В программе праздника — матч звезд российского баскетбола, соревнования по стритболу среди лучших команд Сибири, шоу данкеров, детская анимационная программа.



Зрители увидят в игре прославленных спортсменов — трехкратного чемпиона России и мира по стритболу Михаила Гюнтера, чемпиона Европы по баскетболу Николая Падиуса, чемпиона лиги ФИБА Виктора Кейру. В звездной команде есть и уроженец Новокузнецка — чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира Никита Моргунов.



Знаменитые баскетболисты проведут уникальные мастер-классы для воспитанников спортивных школ. Юные фанаты баскетбола смогут пообщаться со звездами, сфотографироваться, получить автограф.



В финале праздника с профессиональным танцевальным и вокальным шоу выступит группа Quest Pistols Show.



«Распадская. GunterCup-2019» — это в первую очередь семейный праздник с акцентом на здоровый образ жизни», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:58</span><br /><strong>В Новокузнецке состоится праздник баскетбола «Распадская. GunterCup-2019»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Распадская угольная компания (подразделение ЕВРАЗа) впервые проведет в Новокузнецке грандиозный спортивный праздник «Распадская. GunterCup-2019», в котором примут участие звезды российского баскетбола и известная музыкальная группа Quest Pistols Show.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088317-v-novokuznecke-sostoitsya-prazdnik-basketbola-raspadskaya-guntercup-2019.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: