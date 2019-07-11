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В Новокузнецке состоится праздник баскетбола «Распадская. GunterCup-2019»
11 июль 2019 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Распадская угольная компания (подразделение ЕВРАЗа) впервые проведет в Новокузнецке грандиозный спортивный праздник «Распадская. GunterCup-2019», в котором примут участие звезды российского баскетбола и известная музыкальная группа Quest Pistols Show.
По сообщению Управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, праздник пройдет 13 июля на Арене кузнецких металлургов. Приглашены работники ЕВРАЗ ЗСМК и его горнорудных активов, компании «Сибуглемет», Распадской угольной компании, воспитанники новокузнецких спортивных школ и жители города.
В программе праздника — матч звезд российского баскетбола, соревнования по стритболу среди лучших команд Сибири, шоу данкеров, детская анимационная программа.
Зрители увидят в игре прославленных спортсменов — трехкратного чемпиона России и мира по стритболу Михаила Гюнтера, чемпиона Европы по баскетболу Николая Падиуса, чемпиона лиги ФИБА Виктора Кейру. В звездной команде есть и уроженец Новокузнецка — чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира Никита Моргунов.
Знаменитые баскетболисты проведут уникальные мастер-классы для воспитанников спортивных школ. Юные фанаты баскетбола смогут пообщаться со звездами, сфотографироваться, получить автограф.
В финале праздника с профессиональным танцевальным и вокальным шоу выступит группа Quest Pistols Show.
«Распадская. GunterCup-2019» — это в первую очередь семейный праздник с акцентом на здоровый образ жизни», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
По сообщению Управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, праздник пройдет 13 июля на Арене кузнецких металлургов. Приглашены работники ЕВРАЗ ЗСМК и его горнорудных активов, компании «Сибуглемет», Распадской угольной компании, воспитанники новокузнецких спортивных школ и жители города.
В программе праздника — матч звезд российского баскетбола, соревнования по стритболу среди лучших команд Сибири, шоу данкеров, детская анимационная программа.
Зрители увидят в игре прославленных спортсменов — трехкратного чемпиона России и мира по стритболу Михаила Гюнтера, чемпиона Европы по баскетболу Николая Падиуса, чемпиона лиги ФИБА Виктора Кейру. В звездной команде есть и уроженец Новокузнецка — чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира Никита Моргунов.
Знаменитые баскетболисты проведут уникальные мастер-классы для воспитанников спортивных школ. Юные фанаты баскетбола смогут пообщаться со звездами, сфотографироваться, получить автограф.
В финале праздника с профессиональным танцевальным и вокальным шоу выступит группа Quest Pistols Show.
«Распадская. GunterCup-2019» — это в первую очередь семейный праздник с акцентом на здоровый образ жизни», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
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