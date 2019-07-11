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В Белоярском районе предприятие задержало зарплату 25 электромонтажникам
11 июль 2019 (11:58)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Белоярском районе предприятие по производству электромонтажных работ задолжало 25 рабочим заработную плату в общей сложности порядка 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
В рамках принудительных мер по совершению исполнительных действий на денежные счета должника был наложен арест. Таким образом, деньги, поступающие от подрядчиков, направлялись на депозитный счет судебных приставов и передавались взыскателям.
«Таким образом, благодаря действиям судебных приставов 25 рабочих получили свои заработанные денежные средства», — говорится в сообщении.
В рамках принудительных мер по совершению исполнительных действий на денежные счета должника был наложен арест. Таким образом, деньги, поступающие от подрядчиков, направлялись на депозитный счет судебных приставов и передавались взыскателям.
«Таким образом, благодаря действиям судебных приставов 25 рабочих получили свои заработанные денежные средства», — говорится в сообщении.
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