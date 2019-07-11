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Средний срок владения автомобилем в РФ в текущем году вырос до 75 месяцев

УрБК, Москва, 11.07.2019. Средний срок владения автомобилем в России в 2019 году вырос до 75 месяцев. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат».



В 2018 году этот показатель составлял 73 месяца.



Как рассказал директор «Автостата» Сергей Целиков, рост среднего срока владения машиной связан с тем, что покупательская способность населения снижается, а цены на авто за пять лет выросли на 60%.

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