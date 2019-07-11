Новости дня

ММК признан лучшим уральским экспортером в сфере высокотехнологичной продукции

УрБК, Челябинск, 11.07.2019. Магнитогорский металлургический комбинат назван лучшим экспортером года в сфере высоких технологий среди предприятий Уральского федерального округа. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Награждение победителей премии «Экспортер года» состоялось в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), проходящего в эти дни в Екатеринбурге.



ММК стал победителем окружного этапа конкурса в категории «Крупный бизнес» и вышел в финал, где поборется за звание лучшего экспортера страны. Инициатором всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» стало правительство России, а непосредственным организатором выступает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).



Продукция Магнитки отправляется почти в 50 стран мира: основные экспортные рынки — страны Средиземноморского бассейна и Юго-Восточной Азии. В 2018 году поставки комбината в страны дальнего зарубежья составили около 2,4 млн т. Еще 1,3 млн т было отгружено в страны СНГ, рынок которого традиционно является для Магнитки одним из приоритетных наряду с внутренним российским. В недавнем рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экспорт: топ-100» Группа ММК заняла третье место.



Удерживать позиции на экспортных рынках ПАО «ММК» помогает высокое качество выпускаемой продукции, самая широкая в странах СНГ сортаментная линейка продукции, последовательная работа по совершенствованию системы сбыта и повышение оперативности поставок.



Кроме того, в номенклатуре выпускаемой комбинатом продукции присутствуют исключительно экспортные товары, адаптированные под требования и условия конкретной страны. Успешной работе ММК на мировых рынках способствует и освоение широкой линейки инновационных продуктов с повышенными потребительскими характеристиками, таких как высокопрочные износостойкие и конструкционные стали под брендом MAGSTRONG.



Итоги премии «Экспортер года» будут подведены 14 ноября 2019 года в Москве в рамках международного экспортного форума «Сделано в России».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:40</span><br /><strong>ММК признан лучшим уральским экспортером в сфере высокотехнологичной продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 11.07.2019. Магнитогорский металлургический комбинат назван лучшим экспортером года в сфере высоких технологий среди предприятий Уральского федерального округа. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088309-mmk-priznan-luchshim-uralskim-eksporterom-v-sfere-vysokotehnologichnoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: