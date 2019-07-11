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Россия не будет усиливать таможенный контроль за грузинскими товарами

11 июль 2019 (09:23)

УрБК, Москва, 11.07.2019. Федеральная таможенная служба России не планирует усиливать контроль за грузинскими товарами. Об этом заявил глава службы Владимир Булавин, передает «Прайм».

«Никаких экономических санкций в отношении Грузии, грузинского бизнеса в Российской Федерации не введено, никаких распорядительных документов не имеется, поэтому нет никаких оснований для усиления контроля на грузинском направлении», — заявил В. Булавин.

Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

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