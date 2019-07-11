Новости дня
Россия не будет усиливать таможенный контроль за грузинскими товарами
11 июль 2019 (09:23)
УрБК, Москва, 11.07.2019. Федеральная таможенная служба России не планирует усиливать контроль за грузинскими товарами. Об этом заявил глава службы Владимир Булавин, передает «Прайм».
«Никаких экономических санкций в отношении Грузии, грузинского бизнеса в Российской Федерации не введено, никаких распорядительных документов не имеется, поэтому нет никаких оснований для усиления контроля на грузинском направлении», — заявил В. Булавин.
Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
«Никаких экономических санкций в отношении Грузии, грузинского бизнеса в Российской Федерации не введено, никаких распорядительных документов не имеется, поэтому нет никаких оснований для усиления контроля на грузинском направлении», — заявил В. Булавин.
Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россия не будет усиливать таможенный контроль за грузинскими товарами
- В Госдуме РФ предложили запретить поставки вин и минеральной воды из Грузии
- Саакашвили планирует вернуться к власти в Грузии
- Москва не видит препятствий для возвращения Грузии в СНГ
- Михаил Саакашвили поймал шпиона