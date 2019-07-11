Новости дня
Квартиры в свердловских новостройках за год подорожали на 4%
11 июль 2019 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Стоимость квадратного метра в новостройках в Свердловской области за год выросла на 4,13% и составила 49 тыс. 126 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Авито».
Во всех российских регионах цена увеличилась на 11% до 70 тыс. 360 руб.
По доступности квадратного метра в новостройках Свердловская область стала 22-й среди 37 рассматриваемых регионов.
Во всех российских регионах цена увеличилась на 11% до 70 тыс. 360 руб.
По доступности квадратного метра в новостройках Свердловская область стала 22-й среди 37 рассматриваемых регионов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинске цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 3%
- В Екатеринбурге цена квадратного метра в новостройках за год выросла на 3%
- Цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла за год на 4%
- Новостройки среднего класса в Свердловской области подешевели на 5,6%
- Новостройки среднего класса в Свердловской области в I квартале 2017 года подешевели на 5,6%