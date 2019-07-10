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Реальные расходы домохозяйств УрФО в июне выросли на 5,3%

УрБК, Москва, 10.07.2019. Реальные расходы домохозяйств в Уральском федеральном округе (УрФО) по итогам июня 2019 года выросли на 5,3% (в годовом выражении), говорится в отчете холдинга «Ромир».



Для сравнения: за аналогичный период реальные расходы домохозяйств в Центральном ФО выросли на 6,6%, в Сибирском ФО — на 13,3%, в Приволжском ФО — на 11,4%, в Дальневосточном ФО — на 9,6%, в Северо-Западном ФО — на 8,7%, в Южном ФО — на 9,2%.



Вместе с тем УрФО вошел в число двух округов, где сократился объем домохозяйств (-1,4%).



В целом по стране реальные расходы домохозяйств в июне 2019 года выросли на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу.



«Таким образом, июньский рост расходов оказался однозначно выше нулевой инфляции, рассчитанной Росстатом. И годовое увеличение объема повседневных расходов на 9,9% более чем вдвое превзошло размер накопленной за год инфляции в 4,7%», — говорится в сообщении.



В холдинге отметили, что за привычный набор товаров в июне 2019 года россияне платили дороже. Сезонное снижение цен на овощи и фрукты не повлияло на ситуацию.

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