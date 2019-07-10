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Администрация Екатеринбурга презентовала на «Иннопроме» концепцию «Умного города»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. На международной выставке «Иннопром-2019» на площадке стенда администрации Екатеринбурга прошла презентация концепции построения «Умного города». Об этом сообщает департамент информационной политики горадминистрации.



Спикерами мероприятия стали заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, начальник Департамента информатизации администрации города Екатеринбурга Александр Немтинов, а также представители бизнес-сообщества.



Как отметил Александр Немтинов, главная цель проведения подобных мероприятий — донести основные приоритеты, в рамках которых планируется дальнейшая работа муниципалитета при реализации проекта «Умный город».



«Презентуемая концепция должна использоваться для повышения уровня жизни, эффективности деятельности услуг в городах, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущего поколений», — сказал начальник Департамента информатизации.



В ходе обсуждения были обозначены основные планы по развитию инфотелекоммуникационной инфраструктуры, квантовых сетей и общегородской инфраструктуры передачи данных в уральской столице. Кроме того, была озвучена проблематика, конкретные коммерческие и некоммерческие решения, а также уже имеющиеся результаты реализации проекта.



По завершении презентационной части мероприятия спикеры и гости форума пришли к единому выводу, что эффективное создание и внедрение подобных инновационных проектов невозможно без активного участия горожан и представителей бизнеса.



Международная промышленная выставка «Иннопром-2019» проходит с 8 по 11 июля на площадках МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Стенд Екатеринбурга расположен в павильоне № 1 (стенд 1D3).

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