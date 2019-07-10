Важно

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге понадобится пять-шесть лет

10 июль 2019 (15:23)

Строительство второй линии метро в Екатеринбурге в районах ВИЗ и ЖБИ может занять до шести лет. Об этом рассказал сегодня глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами, посвященной развитию метрополитена.

«Технологические сроки при наличии финансирования, если оно идет достаточно системно, это пять-шесть лет», — заявил глава Екатеринбурга.

По словам Александра Высокинского, власти города будут работать над тем, чтобы добиться федерального финансирования, но для ведения переговоров нужно сначала разработать проект. Предварительно стоимость работ оценивается в 60-70 млрд руб. При этом около 1 млрд руб. уйдет только на проектирование.

Глава Екатеринбурга подчеркнул, что строительство линии метро между восточной и западной частью является приоритетом для развития транспортной инфраструктуры города.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: