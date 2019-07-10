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На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге понадобится пять-шесть лет

Строительство второй линии метро в Екатеринбурге в районах ВИЗ и ЖБИ может занять до шести лет. Об этом рассказал сегодня глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами, посвященной развитию метрополитена.



«Технологические сроки при наличии финансирования, если оно идет достаточно системно, это пять-шесть лет», — заявил глава Екатеринбурга.



По словам Александра Высокинского, власти города будут работать над тем, чтобы добиться федерального финансирования, но для ведения переговоров нужно сначала разработать проект. Предварительно стоимость работ оценивается в 60-70 млрд руб. При этом около 1 млрд руб. уйдет только на проектирование.



Глава Екатеринбурга подчеркнул, что строительство линии метро между восточной и западной частью является приоритетом для развития транспортной инфраструктуры города.

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