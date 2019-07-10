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Жительницу Кыштыма подозревают в завышении лимита своей зарплаты

УрБК, Челябинск, 10.07.2019. В Кыштыме окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и частью 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.



«Полицейские установили, что обвиняемой осуществлено хищение денежных средств из организации, в которой она работала, в сумме 920 тыс. руб. Женщина, являясь должностным лицом, завышала лимит своей заработной платы и таким образом похитила деньги, которые впоследствии потратила на личные цели», — говорится в сообщении.



В ходе следствия ей избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное данными частями статей — лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело утверждено в прокуратуре и направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

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