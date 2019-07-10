Новости дня

В России могут официально разрешить продажу драгоценностей через интернет

10 июль 2019 (14:30)

УрБК, Москва, 10.07.2019. В России могут официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, который подготовил Минфин.

В документе отмечается, что поправки вносятся в постановление «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», которые будут однозначно трактовать возможность реализовывать драгоценности через интернет.

Как сообщает издание, прямого запрета на онлайн-продажу украшений в стране нет, но из-за разночтений в законодательстве многих ритейлеров в сети блокируют за реализацию ювелирных товаров. Правительство начало работу над совершенствованием этого механизма несколько лет назад, однако основные коллизии всё еще существуют. Именно их и призван снять проект Минфина.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: