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В России могут официально разрешить продажу драгоценностей через интернет

УрБК, Москва, 10.07.2019. В России могут официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, который подготовил Минфин.



В документе отмечается, что поправки вносятся в постановление «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», которые будут однозначно трактовать возможность реализовывать драгоценности через интернет.



Как сообщает издание, прямого запрета на онлайн-продажу украшений в стране нет, но из-за разночтений в законодательстве многих ритейлеров в сети блокируют за реализацию ювелирных товаров. Правительство начало работу над совершенствованием этого механизма несколько лет назад, однако основные коллизии всё еще существуют. Именно их и призван снять проект Минфина.

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