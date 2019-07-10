Новости дня
В Екатеринбурге ограничат движение по правой половине улицы Серафимы Дерябиной
10 июль 2019 (13:16)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. В Екатеринбурге АО «Трест УТСС» СМУ закрывает движение транспорта по правой половине проезжей части улицы Серафимы Дерябиной на съезде с Объездной дороги в сторону улицы Академика Бардина. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Перекрытие будет действовать с 06.00 часов 13 июля до 22.00 часов 23 июля. Ограничения связаны со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги.
«Движение транспорта на время проведения работ будет направлено по левой половине улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина», — говорится в сообщении.
Перекрытие будет действовать с 06.00 часов 13 июля до 22.00 часов 23 июля. Ограничения связаны со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги.
«Движение транспорта на время проведения работ будет направлено по левой половине улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге продлили ограничение движения в районе улицы Серафимы Дерябиной
- В Екатеринбурге почти на пять месяцев закроют движение по дублеру улицы Серафимы Дерябиной
- В Екатеринбурге временно ограничат движение на кольцевой развязке Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной
- В Екатеринбурге будет прекращено движение транспорта по улице Амундсена
- В Екатеринбурге будет временно закрыто движение по улице Серафимы Дерябиной