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В Екатеринбурге ограничат движение по правой половине улицы Серафимы Дерябиной

10 июль 2019 (13:16)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. В Екатеринбурге АО «Трест УТСС» СМУ закрывает движение транспорта по правой половине проезжей части улицы Серафимы Дерябиной на съезде с Объездной дороги в сторону улицы Академика Бардина. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Перекрытие будет действовать с 06.00 часов 13 июля до 22.00 часов 23 июля. Ограничения связаны со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги.

«Движение транспорта на время проведения работ будет направлено по левой половине улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина», — говорится в сообщении.

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