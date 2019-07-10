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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс по маршруту Жуковский — Ереван
10 июль 2019 (12:40)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. «Уральские авиалинии» расширяют маршрутную сеть из подмосковного Жуковского в страны ближнего зарубежья. С 8 июля 2019 года авиакомпания запускает новый международный рейс Жуковский — Ереван — Жуковский, сообщает пресс-служба перевозчика.
Прямой рейс будет выполняться ежедневно и дополнит регулярные вылеты в Ереван из Москвы (Домодедово). Вылет из Жуковского в 9.35, прилет в Ереван в 13.15. Обратный рейс из Еревана в 14.05, прилет в Жуковский в 16.00. Время в пути — 2 часа 40 минут.
«Армения — страна с величественными пейзажами, невероятной кухней и, конечно, радушными жителями. Отправляясь в столицу Армении — Ереван, туристы смогут увидеть не только знаменитые достопримечательности архитектуры, но и уникальные природные места. Обязательны к посещению Площадь Республики, Вернисаж, Собор Святого Григория Просветителя, Большой Каскад, а также такие местечки как Музей и крепость Эребуни, Северный проспект, Ереванский коньячный завод Ной и другие», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Прямой рейс будет выполняться ежедневно и дополнит регулярные вылеты в Ереван из Москвы (Домодедово). Вылет из Жуковского в 9.35, прилет в Ереван в 13.15. Обратный рейс из Еревана в 14.05, прилет в Жуковский в 16.00. Время в пути — 2 часа 40 минут.
«Армения — страна с величественными пейзажами, невероятной кухней и, конечно, радушными жителями. Отправляясь в столицу Армении — Ереван, туристы смогут увидеть не только знаменитые достопримечательности архитектуры, но и уникальные природные места. Обязательны к посещению Площадь Республики, Вернисаж, Собор Святого Григория Просветителя, Большой Каскад, а также такие местечки как Музей и крепость Эребуни, Северный проспект, Ереванский коньячный завод Ной и другие», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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