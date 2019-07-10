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Владимир Путин рассчитывает на запуск 15 научных центров в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Президент РФ Владимир Путин поддержал создание 15 научно-образовательных центров (НОЦ) на территории Уральского федерального округа. Об этом он сказал на встрече со студентами и преподавателями Уральского федерального университета.



«Цель создания этих научно‑образовательных центров как раз и заключается в том, чтобы объединить науку, образование, производство в один комплекс, чтобы люди лучше понимали, что ожидает промышленность, а промышленность знает, что генерирует наука и образование. Очень рассчитываю, что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время, приведут к такому эффекту», — приводит слова президента РФ сайт Кремля.



Глава государства отметил, что появление таких центров станет одним из драйверов развития региональной экономики.



Соглашение о создании 15 НОЦ было подписано 10 июля 2019 года на выставке «Иннопром-2019». Учреждения будут размещены на территориях Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

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