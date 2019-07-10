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Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии вырос в 2,5 раза
10 июль 2019 (11:15)
УрБК, Москва, 10.07.2019. Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года вырос в 2,5 раза, до 27,3 млрд долл. США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Банка России.
ЦБ отмечает, что определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами.
«Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя. Международные резервы в результате операций выросли на 35,2 млрд долл. США, главным образом, за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг», — пояснил ЦБ.
ЦБ отмечает, что определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами.
«Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя. Международные резервы в результате операций выросли на 35,2 млрд долл. США, главным образом, за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг», — пояснил ЦБ.
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