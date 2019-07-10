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Жителя Нижнего Тагила признали виновным в телефонном мошенничестве на сумму 1,4 млн рублей
10 июль 2019 (10:38)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. В Нижнем Тагиле осудили одного из группы телефонных мошенников, причинивших ущерб 28 пострадавшим на общую сумму более 1,4 млн руб., сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Тюмени Юрия Блинова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину», — говорится в сообщении.
Как отмечает Генпрокуратура РФ, Блинов совместно с неустановленным подельником звонили жителям Нижнего Тагила, представляясь сотрудниками полиции и сообщая о преступлении, якобы совершенном родственником или знакомым их жертвы. Далее они требовали «взятку», после которой обещали освободить от уголовной ответственности «преступника». В итоге Блинов приходил по сообщенному потерпевшим адресу и, также представившись сотрудником полиции, забирал денежные средства. Жертвами злоумышленников были преимущественно пожилые граждане.
«Суд приговорил Блинова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба», — уточняет пресс-служба.
«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Тюмени Юрия Блинова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину», — говорится в сообщении.
Как отмечает Генпрокуратура РФ, Блинов совместно с неустановленным подельником звонили жителям Нижнего Тагила, представляясь сотрудниками полиции и сообщая о преступлении, якобы совершенном родственником или знакомым их жертвы. Далее они требовали «взятку», после которой обещали освободить от уголовной ответственности «преступника». В итоге Блинов приходил по сообщенному потерпевшим адресу и, также представившись сотрудником полиции, забирал денежные средства. Жертвами злоумышленников были преимущественно пожилые граждане.
«Суд приговорил Блинова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба», — уточняет пресс-служба.
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