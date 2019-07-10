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Мобильное приложение ЦБ научилось выявлять поддельные купюры
10 июль 2019 (10:20)
УрБК, Москва, 10.07.2019. Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может распознать защитные признаки на банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. последней модификации (2010 года), а также на банкноте 2 тыс. руб. Об этом сообщается на образовательном портале ЦБ «Финансовая культура».
«Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона или планшета, распознает ее номинал и год модификации. Оно может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах. Затем сообщается, определены ли данные защитные признаки», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что приложение не гарантирует подлинности купюр.
«В любом случае пользователю стоит также самостоятельно проверить другие признаки — те, которые можно определить на просвет и на ощупь. Приложение в этом поможет: сервис предлагает потренироваться на виртуальной купюре, которая высвечивается на экране — ее можно наклонить, проверить на свет, увеличить или даже «пощупать», чтобы изучить признаки подлинности», — отмечается в сообщении.
В приложении есть информация обо всех находящихся в обращении банкнотах и их защитных признаках.
Скачать приложение «Банкноты Банка России» можно в App Store и Google Play.
«Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона или планшета, распознает ее номинал и год модификации. Оно может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах. Затем сообщается, определены ли данные защитные признаки», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что приложение не гарантирует подлинности купюр.
«В любом случае пользователю стоит также самостоятельно проверить другие признаки — те, которые можно определить на просвет и на ощупь. Приложение в этом поможет: сервис предлагает потренироваться на виртуальной купюре, которая высвечивается на экране — ее можно наклонить, проверить на свет, увеличить или даже «пощупать», чтобы изучить признаки подлинности», — отмечается в сообщении.
В приложении есть информация обо всех находящихся в обращении банкнотах и их защитных признаках.
Скачать приложение «Банкноты Банка России» можно в App Store и Google Play.
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