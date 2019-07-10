Новости дня

Мобильное приложение ЦБ научилось выявлять поддельные купюры

УрБК, Москва, 10.07.2019. Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может распознать защитные признаки на банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. последней модификации (2010 года), а также на банкноте 2 тыс. руб. Об этом сообщается на образовательном портале ЦБ «Финансовая культура».



«Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона или планшета, распознает ее номинал и год модификации. Оно может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах. Затем сообщается, определены ли данные защитные признаки», — говорится в сообщении.



При этом отмечается, что приложение не гарантирует подлинности купюр.



«В любом случае пользователю стоит также самостоятельно проверить другие признаки — те, которые можно определить на просвет и на ощупь. Приложение в этом поможет: сервис предлагает потренироваться на виртуальной купюре, которая высвечивается на экране — ее можно наклонить, проверить на свет, увеличить или даже «пощупать», чтобы изучить признаки подлинности», — отмечается в сообщении.



В приложении есть информация обо всех находящихся в обращении банкнотах и их защитных признаках.



Скачать приложение «Банкноты Банка России» можно в App Store и Google Play.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:20</span><br /><strong>Мобильное приложение ЦБ научилось выявлять поддельные купюры</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.07.2019. Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может распознать защитные признаки на банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. последней модификации (2010 года), а также на банкноте 2 тыс. руб. Об этом сообщается на образовательном портале ЦБ «Финансовая культура».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088270-mobilnoe-prilozhenie-cb-nauchilos-vyyavlyat-poddelnye-kupyury.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: