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В России в 2019 году ожидается снижение урожая гречихи

УрБК, Москва, 10.07.2019. В Гидрометцентре России предупредили о возможном снижении урожая гречихи в 2019 году по сравнению с прошлым годом, сообщает «Интерфакс».



По наблюдениям специалистов, проблемы со сбором урожая могут возникнуть на юге Западной Сибири и в Алтайском крае, где посевная прошла очень поздно.



«Примерно через месяц можно будет давать прогноз, но вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.



В ноябре 2014 года в России начались перебои с поставками гречки. В результате цены на крупу резко выросли с 30-40 руб. за 800 гр. до 100 руб. Подорожание гречки привело к продовольственному ажиотажу в магазинах. В Екатеринбурге потребители запасались крупами, солью и сухофруктами. Ситуация на рынке стабилизировалась только в начале 2015 года.

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