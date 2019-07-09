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Повседневные расходы россиян за последнюю неделю сократились на 4,6%
9 июль 2019 (18:01)
На первой неделе июля повседневные расходы россиян снизились на 4,6% относительно предыдущей недели, составив 4 тыс. 166 руб. Средний чек также опустился, достигнув уровня 523 руб., падение составило 3,3%. Об этом сообщает «Ромир» со ссылкой на собственные исследования.
«Тем не менее расходы и чек уже вторую неделю подряд сохраняют более высокие позиции, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы на прошлой неделе оказались выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 1,2%. Средний чек также вторит динамике общих расходов — пока он остается на 2,2% больше, чем на аналогичной неделе прошлого года», — говорится в исследовании.
«Тем не менее расходы и чек уже вторую неделю подряд сохраняют более высокие позиции, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы на прошлой неделе оказались выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 1,2%. Средний чек также вторит динамике общих расходов — пока он остается на 2,2% больше, чем на аналогичной неделе прошлого года», — говорится в исследовании.
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