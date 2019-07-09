Новости дня

Более 30% россиян не признают эффективность материнского капитала

УрБК, Москва, 09.07.2019. Абсолютное большинство россиян (78%) поддерживает продление программы материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Особенно актуален такой запрос среди тех, кому от 25 до 34 лет (84%). При этом одна пятая часть опрошенных (21%) ограничила бы действие программы только для малообеспеченных семей. Самыми активными сторонниками данной точки зрения выступают люди старше 60 лет (24%). Также около половины опрошенных (46%) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить средства на лечение матери и ребенка, еще 17% хотели бы использовать деньги на капитальный ремонт жилья, 12% — получить часть суммы наличными.



«В целом россияне признают эффективность материнского капитала. Так, 64% опрошенных подтверждают, что данная мера стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка. Причем чаще всего об этом говорят представители самой молодой возрастной группы 18-24 года (69%) и люди в возрасте старше 60 лет (71%)», — говорится в сообщении.

Обратного мнения придерживается около трети опрошенных (31%) — преимущественно представители возрастных групп от 25 до 34 лет (37%) и от 35 до 44 лет (37%).



Отметим, что программа материнского капитала рассчитана только до 2021 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:57</span><br /><strong>Более 30% россиян не признают эффективность материнского капитала</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 09.07.2019. Абсолютное большинство россиян (78%) поддерживает продление программы материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088263-bolee-30-rossiyan-ne-priznayut-effektivnost-materinskogo-kapitala.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: