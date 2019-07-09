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Более 30% россиян не признают эффективность материнского капитала

9 июль 2019 (17:57)

УрБК, Москва, 09.07.2019. Абсолютное большинство россиян (78%) поддерживает продление программы материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Особенно актуален такой запрос среди тех, кому от 25 до 34 лет (84%). При этом одна пятая часть опрошенных (21%) ограничила бы действие программы только для малообеспеченных семей. Самыми активными сторонниками данной точки зрения выступают люди старше 60 лет (24%). Также около половины опрошенных (46%) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить средства на лечение матери и ребенка, еще 17% хотели бы использовать деньги на капитальный ремонт жилья, 12% — получить часть суммы наличными.

«В целом россияне признают эффективность материнского капитала. Так, 64% опрошенных подтверждают, что данная мера стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка. Причем чаще всего об этом говорят представители самой молодой возрастной группы 18-24 года (69%) и люди в возрасте старше 60 лет (71%)», — говорится в сообщении.
Обратного мнения придерживается около трети опрошенных (31%) — преимущественно представители возрастных групп от 25 до 34 лет (37%) и от 35 до 44 лет (37%).

Отметим, что программа материнского капитала рассчитана только до 2021 года.

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