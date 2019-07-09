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В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/c
9 июль 2019 (17:38)
УрБК, Челябинск, 09.07.2019. По уточненным данным синоптиков, днем 10 июля на территории Челябинской области усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 20 м/с. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
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