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Недоедание как норма
9 июль 2019 (17:38)
Ежегодное падение доходов и продовольственные контрсанкции не позволяют россиянам увеличить свою потребительскую корзину. Об этом можно судить из доклада Минсельхоза РФ, который недавно был одобрен правительством России. Согласно документу, население страны недоедает молочной продукции и овощей. При этом, судя по уровню производства, на сытую жизнь в обозримом будущем рассчитывать не придется.
Текст документа под названием «Национальный доклад о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства» опубликован на сайте Минсельхоза РФ. Из документа следует, что потребление молока и молочной продукции на душу населения в 2018 году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 225,2 кг при рекомендованной норме 325 кг.
«Это связано как с сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения», — поясняют авторы доклада.
На низком уровне зафиксирован объем потребления овощей и бахчевых — 105,6 кг на душу населения (при норме — 140 кг). Причину дефицита эксперты не поясняют.
Уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России превышает норму на 2,1 кг и составляет 75,1 кг. Однако данные приводятся без каких-либо подробностей, поэтому сложно понять, какими видами продукции питаются россияне.
Серьезное превышение зафиксировано в потреблении сахара — при норме в 24 кг жители страны съедают в среднем 39,4 кг сахара. Потребление хлебных продуктов (в пересчете на муку) в 2018 году составило 118,3 кг в год на человека при рекомендованной норме 96 кг в год на человека.
По норме жители России питаются только картофелем — 91 кг при рекомендованном объеме 90 кг.
Недостижимые надои
Падение доходов не является единственной причиной дефицита молока и овощей в потребительской корзине россиян. Тем более что по данным соцопросов, с 2016 года в стране сокращалась доля потребителей, экономящих на еде. Еще одним фактором стала неспособность российского агропромышленного комплекса прокормить население.
Эта проблема остро встала после введения продовольственного эмбарго 6 августа 2014 года. Пять лет назад власти обещали в короткие сроки закрыть выбывшие позиции, в том числе за счет собственных мощностей. Но нехватка отечественного продовольствия ощущается до настоящего времени.
Так, в Свердловской области (по данным областного минАПК) самообеспечение молоком и молочными продуктами составляет около 60%. В России уровень самообеспечения составляет 75% и темпы роста надоев оставляют желать лучшего. Так, за 2018 год объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 30,6 млн т (+1,5% к уровню 2017 года). В Минсельхозе РФ ожидали получить 31,3 млн т. Выбывшие объемы в ведомстве объяснили сокращением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах (эта тенденция наблюдается с начала 2000-х годов).
Однако, как следует из доклада министерства, ключевой проблемой для развития производства является техническая отсталость аграриев.
«В молочном скотоводстве существенным остается удельный вес объектов с устаревшими способами производства, вследствие чего в ряде регионов биопотенциал скота молочных пород используется не полностью», — указывают эксперты Минсельхоза РФ.
Например, на территории УрФО в 2018 году было введено в эксплуатацию 10 новых и модернизированных объектов молочного скотоводства. Для сравнения, в Приволжском и Центральном ФО за год было запущено 83 и 65 комплексов соответственно. Сколько потребуется времени на то, чтобы модернизировать объекты молочного скотоводства по всей стране, в докладе не уточняется.
По-прежнему в стране сохраняется дефицит овощей. В 2018 году валовый сбор продукции в хозяйствах всех категорий составил 13,7 млн т. Вместе с тем уровень потребности России в овощах (по данным Минсельхоза РФ) составляет 17,6 млн т. В ряде регионов, включая Свердловскую область, ситуация с самообеспечением усугублена нехваткой модернизированных хранилищ, а также медленным возвращением в оборот посевных площадей.
Говядина стала деликатесом
Как было указано выше, с превышением нормы в 2018 году россияне питались мясом и мясопродуктами. С одной стороны, их наличие в рационе может говорить о некоем достатке. Но если посмотреть на структуру потребления, то ситуация получается неоднозначной. По данным «Национальной мясной ассоциации», в России с 2015 по 2018 год сократился уровень потребления говядины — с 21,4% до 18,8%. Жители страны, судя по результатам исследования, начали переходить на курицу и свинину (в зависимости от того, что было дешевле в различные годы).
К слову, о подобной тенденции еще в 2015 году предупреждали эксперты Аналитического центра при правительстве РФ, которые посчитали нецелесообразным массово поддерживать производителей говядины из-за роста цен на фоне продэмбарго.
«В связи с переключением спроса на более дешевые продукты говядина будет приобретать свойства нишевого дорогого продукта, поэтому массовая поддержка этого сегмента нецелесообразна», — говорится в документе.
Из доклада Минсельхоза РФ непонятно также, какова доля мясной продукции в рекомендованной норме. Вместе с тем ситуация с качеством полуфабрикатов считается неблагополучной. По наблюдениям надзорных ведомств, в разные годы доля фальсификата в мясных консервах достигала 50%. По колбасам этот показатель достигал 80%.
Примечательно также, что цены на продукцию мясной промышленности, по данным Росстата, в декабре 2018 года снизились к декабрю предыдущего года на 6,7% (продукция из свинины подешевела на 1,2%, из птицы — на 9,2%). В то же время цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на скот и птицу увеличились на 15% (птица подорожала на 19,8%, свинина — на 12%). При таком соотношении остается предположить, что либо переработчики мяса начали работать в убыток, либо упростили технологический процесс, чтобы не потерять покупателей.
Проблема с фальсификатом в мясной промышленности (а также в молочной) в докладе Минсельхоза РФ не поднимается вообще. Также эксперты ведомства не указывают сроки выхода аграрных мощностей на самообеспечение страны по недостающим позициям. Авторы доклада дают лишь рекомендации не прекращать господдержку агропромышленного комплекса страны и искать для аграриев инвестиции. Однако в текущей экономической ситуации искать дополнительные финансы из бюджета для сельхозпроизводителей все сложнее. Для сторонних инвесторов сельское хозяйство в России по-прежнему остается рискованной для вложений отраслью.
Текст документа под названием «Национальный доклад о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства» опубликован на сайте Минсельхоза РФ. Из документа следует, что потребление молока и молочной продукции на душу населения в 2018 году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 225,2 кг при рекомендованной норме 325 кг.
«Это связано как с сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения», — поясняют авторы доклада.
На низком уровне зафиксирован объем потребления овощей и бахчевых — 105,6 кг на душу населения (при норме — 140 кг). Причину дефицита эксперты не поясняют.
Уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России превышает норму на 2,1 кг и составляет 75,1 кг. Однако данные приводятся без каких-либо подробностей, поэтому сложно понять, какими видами продукции питаются россияне.
Серьезное превышение зафиксировано в потреблении сахара — при норме в 24 кг жители страны съедают в среднем 39,4 кг сахара. Потребление хлебных продуктов (в пересчете на муку) в 2018 году составило 118,3 кг в год на человека при рекомендованной норме 96 кг в год на человека.
По норме жители России питаются только картофелем — 91 кг при рекомендованном объеме 90 кг.
Недостижимые надои
Падение доходов не является единственной причиной дефицита молока и овощей в потребительской корзине россиян. Тем более что по данным соцопросов, с 2016 года в стране сокращалась доля потребителей, экономящих на еде. Еще одним фактором стала неспособность российского агропромышленного комплекса прокормить население.
Эта проблема остро встала после введения продовольственного эмбарго 6 августа 2014 года. Пять лет назад власти обещали в короткие сроки закрыть выбывшие позиции, в том числе за счет собственных мощностей. Но нехватка отечественного продовольствия ощущается до настоящего времени.
Так, в Свердловской области (по данным областного минАПК) самообеспечение молоком и молочными продуктами составляет около 60%. В России уровень самообеспечения составляет 75% и темпы роста надоев оставляют желать лучшего. Так, за 2018 год объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 30,6 млн т (+1,5% к уровню 2017 года). В Минсельхозе РФ ожидали получить 31,3 млн т. Выбывшие объемы в ведомстве объяснили сокращением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах (эта тенденция наблюдается с начала 2000-х годов).
Однако, как следует из доклада министерства, ключевой проблемой для развития производства является техническая отсталость аграриев.
«В молочном скотоводстве существенным остается удельный вес объектов с устаревшими способами производства, вследствие чего в ряде регионов биопотенциал скота молочных пород используется не полностью», — указывают эксперты Минсельхоза РФ.
Например, на территории УрФО в 2018 году было введено в эксплуатацию 10 новых и модернизированных объектов молочного скотоводства. Для сравнения, в Приволжском и Центральном ФО за год было запущено 83 и 65 комплексов соответственно. Сколько потребуется времени на то, чтобы модернизировать объекты молочного скотоводства по всей стране, в докладе не уточняется.
По-прежнему в стране сохраняется дефицит овощей. В 2018 году валовый сбор продукции в хозяйствах всех категорий составил 13,7 млн т. Вместе с тем уровень потребности России в овощах (по данным Минсельхоза РФ) составляет 17,6 млн т. В ряде регионов, включая Свердловскую область, ситуация с самообеспечением усугублена нехваткой модернизированных хранилищ, а также медленным возвращением в оборот посевных площадей.
Говядина стала деликатесом
Как было указано выше, с превышением нормы в 2018 году россияне питались мясом и мясопродуктами. С одной стороны, их наличие в рационе может говорить о некоем достатке. Но если посмотреть на структуру потребления, то ситуация получается неоднозначной. По данным «Национальной мясной ассоциации», в России с 2015 по 2018 год сократился уровень потребления говядины — с 21,4% до 18,8%. Жители страны, судя по результатам исследования, начали переходить на курицу и свинину (в зависимости от того, что было дешевле в различные годы).
К слову, о подобной тенденции еще в 2015 году предупреждали эксперты Аналитического центра при правительстве РФ, которые посчитали нецелесообразным массово поддерживать производителей говядины из-за роста цен на фоне продэмбарго.
«В связи с переключением спроса на более дешевые продукты говядина будет приобретать свойства нишевого дорогого продукта, поэтому массовая поддержка этого сегмента нецелесообразна», — говорится в документе.
Из доклада Минсельхоза РФ непонятно также, какова доля мясной продукции в рекомендованной норме. Вместе с тем ситуация с качеством полуфабрикатов считается неблагополучной. По наблюдениям надзорных ведомств, в разные годы доля фальсификата в мясных консервах достигала 50%. По колбасам этот показатель достигал 80%.
Примечательно также, что цены на продукцию мясной промышленности, по данным Росстата, в декабре 2018 года снизились к декабрю предыдущего года на 6,7% (продукция из свинины подешевела на 1,2%, из птицы — на 9,2%). В то же время цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на скот и птицу увеличились на 15% (птица подорожала на 19,8%, свинина — на 12%). При таком соотношении остается предположить, что либо переработчики мяса начали работать в убыток, либо упростили технологический процесс, чтобы не потерять покупателей.
Проблема с фальсификатом в мясной промышленности (а также в молочной) в докладе Минсельхоза РФ не поднимается вообще. Также эксперты ведомства не указывают сроки выхода аграрных мощностей на самообеспечение страны по недостающим позициям. Авторы доклада дают лишь рекомендации не прекращать господдержку агропромышленного комплекса страны и искать для аграриев инвестиции. Однако в текущей экономической ситуации искать дополнительные финансы из бюджета для сельхозпроизводителей все сложнее. Для сторонних инвесторов сельское хозяйство в России по-прежнему остается рискованной для вложений отраслью.
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