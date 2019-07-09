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В зале прилета международных линий Кольцово открылся магазин беспошлинной торговли

9 июль 2019 (17:20)

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. В зале прилета терминала В аэропорта Кольцово сегодня открылся магазин беспошлинной торговли, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Теперь Duty Free расположен между зоной выдачи багажа и зоной таможенного контроля.

«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подразумевает размещение магазинов беспошлинной торговли в зоне прилета. Это сделано, чтобы пассажиры могли купить что-то домой или в качестве сувениров», — цитирует пресс-служба начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирского) Дмитрия Шишкина.

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