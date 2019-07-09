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В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам превысил 54 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе-мае 2019 года составил 54 тыс. 338 руб., что на 6,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В январе-мае 2019 года наибольший средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (95,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,1 тыс. руб.), Московской области (71,2 тыс. руб.).



При этом самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам (среди 40 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт) в январе-мае 2019 года продемонстрировали Алтайский край (+26,4%), Республика Бурятия (+25,0%), Удмуртская Республика (+24,4%), а также Омская (+22,5%) и Самарская (+22,3%) области. В то же время в ряде регионов средние лимиты по выданным кредитным картам снизились. Так, в Республике Крым сокращение данного показателя составило 18,4%, а в Москве — 2,1%.



«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам в 2017-2018 годах во второй половине прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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