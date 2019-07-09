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Повседневные расходы россиян за последнюю неделю сократились на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. На первой неделе июля повседневные расходы россиян снизились на 4,6% относительно предыдущей недели, составив 4 тыс. 166 руб. Средний чек также опустился, достигнув уровня 523 руб., падение составило 3,3%. Об этом сообщает «Ромир» со ссылкой на собственные исследования.



«Тем не менее расходы и чек уже вторую неделю подряд сохраняют более высокие позиции, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы на прошлой неделе оказались выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 1,2%. Средний чек также вторит динамике общих расходов — пока он остается на 2,2% больше, чем на аналогичной неделе прошлого года», — говорится в исследовании.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:44</span><br /><strong>Повседневные расходы россиян за последнюю неделю сократились на 4,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. На первой неделе июля повседневные расходы россиян снизились на 4,6% относительно предыдущей недели, составив 4 тыс. 166 руб. Средний чек также опустился, достигнув уровня 523 руб., падение составило 3,3%. Об этом сообщает «Ромир» со ссылкой на собственные исследования.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088258-povsednevnye-rashody-rossiyan-za-poslednyuyu-nedelyu-sokratilis-na-46.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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