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Повседневные расходы россиян за последнюю неделю сократились на 4,6%

9 июль 2019 (16:44)

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. На первой неделе июля повседневные расходы россиян снизились на 4,6% относительно предыдущей недели, составив 4 тыс. 166 руб. Средний чек также опустился, достигнув уровня 523 руб., падение составило 3,3%. Об этом сообщает «Ромир» со ссылкой на собственные исследования.

«Тем не менее расходы и чек уже вторую неделю подряд сохраняют более высокие позиции, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы на прошлой неделе оказались выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 1,2%. Средний чек также вторит динамике общих расходов — пока он остается на 2,2% больше, чем на аналогичной неделе прошлого года», — говорится в исследовании.

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