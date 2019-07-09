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Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров выступил на пленарной сессии «Иннопрома-2019»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в пленарной сессии «Промышленность будущего: потенциал для роста в новых цифровых технологиях и организационных моделях», которая состоялась в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019».



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, председателем сессии выступил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Представители власти, экспертного и бизнес-сообщества, среди которых генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, председатель совета директоров SOLLERS Вадим Швецов, генеральный директор SAP СНГ Андрей Филатов, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, президент Strategy Partners Group Александр Идрисов, обсудили перспективы цифровизации российской промышленности, а также существующие ограничения и сдерживающие факторы на пути к цифровой модернизации бизнес-процессов.



Олег Бочаров констатировал, что российские организации широко освоили базовые и относительно простые цифровые технологии, но лишь немногие из них провели глубокую автоматизацию и реструктурировали бизнес-процессы под передовые цифровые технологии. Он также отметил необходимость проведения цифровой модернизации отечественной промышленности сразу на нескольких уровнях: в части промышленного оборудования, IT-систем и внутренних бизнес-процессов.



Программа трансформации, реализуемая Группой ЧТПЗ с прошлого года, позволит компании совершить переход от производственной модели бизнеса к клиентоцентричной. В Группе ЧТПЗ уверены, что современные цифровые решения являются лишь инструментом, позволяющим ежедневно улучшать реальный опыт взаимодействия клиентов с компанией.



«Время – главный товар, который будет продаваться на рынке завтра. Под этим термином мы понимаем не только скорость реагирования на запросы клиентов и поиск необходимых решений, но и совокупную стоимость владения продукта на всем жизненном цикле. То есть продаются не шины, а километраж пробега, не насосы для добычи нефти, а время наработки оборудования на отказ», — считает Андрей Комаров.



Он также отметил, что главным производителем продукции компании в будущем станет сам потребитель.

«Мы будем лишь предоставлять свои производственные мощности, инфраструктуру, которые будут автоматизированы настолько, что клиент сможет самостоятельно размещать заказ на производстве, определять сроки и место его поставки», — подчеркнул А. Комаров.



«Для внедрения изменений и формирования современной бизнес-модели недостаточно перестроить бизнес-процессы или внедрить автоматизацию. На своем опыте мы поняли, что для этого уже сегодня необходимо работать над всеми сферами жизни организации: корпоративной культурой, функциональной и организационной структурой, формировать многомерную картину клиентского поведения, развивать soft skills сотрудников», — отметил А. Комаров.



Участники дискуссии отметили и еще один фактор, без которого невозможен прорыв российской промышленности в цифровое будущее — это культура внедрения инноваций. Ключевыми элементами новой культуры становятся открытые коммуникации и обмен знаниями, инновационная активность малых и средних предприятий и кооперация субъектов инновационной деятельности.

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