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Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области за год вырос на 20%

УрБК, Челябинск, 09.07.2019. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в январе-мае 2019 года составил 52 тыс. 783 руб., что на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам в 2017-2018 годах во второй половине прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов», —считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



В январе-мае 2019 года наибольший средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (95,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,1 тыс. руб.), Московской области (71,2 тыс. руб.).



Самый маленький средний размер лимита (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Оренбургской (41,9 тыс. руб.), Саратовской (43,6 тыс. руб.) областях, Алтайском крае (44,5 тыс. руб.).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:48</span><br /><strong>Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области за год вырос на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 09.07.2019. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в январе-мае 2019 года составил 52 тыс. 783 руб., что на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088255-sredniy-razmer-limita-po-kreditnym-kartam-v-chelyabinskoy-oblasti-za-god-vyros-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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