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Александр Высокинский: GMIS-2019 формирует имидж Екатеринбурга
9 июль 2019 (15:11)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал об эффекте проведения второго глобального саммита производства и индустриализации (GMIS-2019) в уральской столице. Об этом сообщает департамент информационной политики горадминистрации.
«Принимать у себя мероприятия такого высокого ранга, как Глобальный саммит, стало привычным для уральской столицы. Конечно же, такие события формируют имидж Екатеринбурга и привлекают в город все больше персон, ресурсов и инвестиций», — отметил А. Высокинский во время открытия саммита.
Он напомнил, что Екатеринбург является одним из основных центров промышленности в России, а также столицей федерального округа, где действуют офисы более 400 транснациональных компаний.
«Все это стало возможным благодаря доверию, которому мы учились, встречаясь с зарубежными партнёрами, которое оказало городу руководство страны. Администрация Екатеринбурга и жители города приветствуют участников GMIS-2019 в столице Урала», — отметил Александр Высокинский.
Ранее в Екатеринбурге официально начал работу второй глобальный саммит производства и индустриализации. Программа GMIS-2019 включает около 40 деловых мероприятий различного формата. Среди них — панельные сессии, диалоги с лидерами, блиц-сессии, бизнес-завтраки.
«Принимать у себя мероприятия такого высокого ранга, как Глобальный саммит, стало привычным для уральской столицы. Конечно же, такие события формируют имидж Екатеринбурга и привлекают в город все больше персон, ресурсов и инвестиций», — отметил А. Высокинский во время открытия саммита.
Он напомнил, что Екатеринбург является одним из основных центров промышленности в России, а также столицей федерального округа, где действуют офисы более 400 транснациональных компаний.
«Все это стало возможным благодаря доверию, которому мы учились, встречаясь с зарубежными партнёрами, которое оказало городу руководство страны. Администрация Екатеринбурга и жители города приветствуют участников GMIS-2019 в столице Урала», — отметил Александр Высокинский.
Ранее в Екатеринбурге официально начал работу второй глобальный саммит производства и индустриализации. Программа GMIS-2019 включает около 40 деловых мероприятий различного формата. Среди них — панельные сессии, диалоги с лидерами, блиц-сессии, бизнес-завтраки.
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