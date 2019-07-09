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Средняя цена ноутбуков на Урале за год выросла на 7%

Средняя цена ноутбуков на Урале во II квартале 2019 года составила 37 тыс. 300 руб. Это на 7% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью объединенной компании Связной/Евросеть.



«Средняя цена ноутбуков продолжает расти: этой весной она составила 37 300 руб., что больше, чем годом ранее — на 7%. Пользователи выбирают более дорогостоящие модели, предназначенные для требовательных к «железу» компьютерных игр и работы в продвинутых графических редакторах», — комментирует управляющий уральским филиалом объединенной компании Связной/Евросеть Александр Воронин.



Всего с января по июнь этого года на уральском рынке было продано 89 тыс. ноутбуков на общую сумму 3,3 млрд руб.

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