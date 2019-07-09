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Российские власти в 2020 году выделят на рекультивацию свалок более 6 млрд рублей
9 июль 2019 (14:52)
УрБК, Москва, 09.07.2019. Российские власти в 2020 году выделят из федерального бюджета более 6 млрд руб. на рекультивацию свалок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минприроды РФ.
«В рамках федерального проекта «Чистая страна» из федерального бюджета на ликвидацию/рекультивацию свалок в соответствии с паспортом нацпроекта на 2019 год направлено 1 млрд 708,18 млн, на 2020 год — 6 млрд 248,79 млн руб.», — сообщили в министерстве.
В ведомстве не уточнили список объектов, для работ на которых регионам будут перечислены эти средства, однако отметили, что критерии для их отбора будут прежними. Они зафиксированы в постановлении правительства от 15.04.2014 № 326 и в приложении к государственной программе РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.
«В рамках федерального проекта «Чистая страна» из федерального бюджета на ликвидацию/рекультивацию свалок в соответствии с паспортом нацпроекта на 2019 год направлено 1 млрд 708,18 млн, на 2020 год — 6 млрд 248,79 млн руб.», — сообщили в министерстве.
В ведомстве не уточнили список объектов, для работ на которых регионам будут перечислены эти средства, однако отметили, что критерии для их отбора будут прежними. Они зафиксированы в постановлении правительства от 15.04.2014 № 326 и в приложении к государственной программе РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.
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