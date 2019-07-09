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«МегаФон» начинает развивать сервис знакомств в партнерстве с Tinder
9 июль 2019 (14:30)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. ПАО «МегаФон» начинает развивать сервис знакомств в партнерстве с Tinder, при этом клиенты оператора получают эксклюзивные условия на функции приложения, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что абоненты получают сниженную стоимость премиум-аккаунта, безлимитный доступ к приложению даже при отрицательном балансе и возможность оплаты напрямую со счета телефона.
«Сейчас у Tinder в России около полумиллиона пользователей, из которых каждый третий — абонент «МегаФона». Партнерство позволит им воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств — подпиской на Tinder Gold за 499 руб. в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold — премиального статуса сервиса: бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в топ-показов, неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день, возможность отслеживать судьбу своих лайков, доступ к ленте топ-профилей, возможности искать пары по всему миру, персональные настройки приватности и отсутствие рекламы», — подчеркивает пресс-служба.
Клиенты «МегаФона» смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе, а трафик будет безлимитным независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 млн встреч.
«МегаФон» продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 тыс. пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов «МегаФона», которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», — отмечает руководитель по медиасервисам «МегаФона» Максим Зимин.
«Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто — нужно подключить услугу от «МегаФона» на сайте tinder.megafon.ru», — добавляет пресс-служба.
Отмечается, что абоненты получают сниженную стоимость премиум-аккаунта, безлимитный доступ к приложению даже при отрицательном балансе и возможность оплаты напрямую со счета телефона.
«Сейчас у Tinder в России около полумиллиона пользователей, из которых каждый третий — абонент «МегаФона». Партнерство позволит им воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств — подпиской на Tinder Gold за 499 руб. в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold — премиального статуса сервиса: бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в топ-показов, неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день, возможность отслеживать судьбу своих лайков, доступ к ленте топ-профилей, возможности искать пары по всему миру, персональные настройки приватности и отсутствие рекламы», — подчеркивает пресс-служба.
Клиенты «МегаФона» смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе, а трафик будет безлимитным независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 млн встреч.
«МегаФон» продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 тыс. пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов «МегаФона», которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», — отмечает руководитель по медиасервисам «МегаФона» Максим Зимин.
«Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто — нужно подключить услугу от «МегаФона» на сайте tinder.megafon.ru», — добавляет пресс-служба.
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